"Lipsia avversario di tutto rispetto. È da sei anni che fanno la Champions, nel 2020 hanno fatto la semifinale... Sappiamo che hanno una loro fisionomia, giocano bene a calcio. Quindi dovremo affrontare la partita nel migliore dei modi, da squadra come abbiamo sempre fatto". Così Simone Inzaghi ha presentato a Sky Sport la sfida di domani contro la squadra di Marco Rose, match valido per il quinto turno della massima competizione europea.

Ci aspettiamo rotazioni. Quanto è soddisfatto della chimica che si è creata tra i ragazzi che sembrano non soffrire turnover e panchine?

"Quello è importantissimo per noi chiaramente. Ho una rosa a disposizione e la mia preoccupazione e desiderio sono quelli di avere sempre i giocatori disponibili. Domani non avremo Acerbi, Frattesi ha avuto un problema in allenamento ieri e non sappiamo se sarà a disposizione. Domani vedremo. Di volta in volta devo scegliere e devo sempre farlo per il bene della squadra".

Come stanno Calhanoglu e Lautaro?

"Oggi la rifinitura è stata buona per entrambi. Calha voleva già venire domenica a Verona, lo abbiamo tenuto a riposo precauzionale, in questi giorni ha lavorato bene e c'è fiducia. Idem per Lautaro, ha smaltito la febbre quindi se domani staranno bene giocheranno".

La svolta dell'Inter nel periodo recente qual è?

"La forma fisica è cresciuta. Abbiamo avuto una preparazione non semplicissima per via dei rientri scaglionati, ma i ragazzi stanno lavorando bene. C'è fiducia, sapendo che stiamo facendo bene, ma pur sapendo che ci sono anche altre squadre che stanno facendo altrettanto".

È l'occasione per Taremi di acquisire la fiducia che gli manca per tornare al gol?

"Sta lavorando molto bene. In attacco sappiamo che abbiamo fortunatamente abbondanza. Lui ha la massima fiducia mia e di tutta la società e dei compagni. Deve continuare a lavorare come ha fatto fino ad oggi. Per domani sto valutando se mandarlo titolare o meno, ma sono soddisfatto perché lavora bene tutti i giorni".

Sulla Fiorentina.

"No. Il pensiero è al Lipsia perché è una partita molto importante contro un avversario di valore che fino a sabato era seconda in Bundesliga".

