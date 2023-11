"Chiaramente non saremo a San Siro, saremo in questo stadio dove ho già giocato in Europa League con la Lazio, è uno stadio caldo, poi affrontiamo un’ottima squadra che già in casa nostra ha dimostrato qualità e quantità. Ci dovrà quindi essere la migliore Inter" ha detto Simone Inzaghi a Sky Sport, dove ha presentato la partita immediatamente dopo l'analisi fatta in conferenza stampa alla vigilia dell'eurosfida contro il Salisburgo.

Lautaro ci sarà o riposerà?

"Sto valutando insieme ad altri giocatori. Sicuramente Sanchez avrà spazio dall’inizio perché sta facendo molto bene quindi valuterò se con Sanchez comincerà Lautaro o Thuram. Abbiamo recuperato Arnautovic, ha già fatto due allenamenti, è un recupero importante e ci darà una grande mano pure lui".

Quanto sarebbe importante arrivare alle trasferte post-sosta con la qualificazione già in tasca?

"Il calendario lo sapevamo. Sapevamo che dopo la Roma avremmo avuto sei partite di cui cinque in trasferta. La prima è passata, adesso abbiamo Salisburgo e Frosinone prima della sosta. Domani è una gara di Champions e sicuramente ci saranno delle insidie e dovremo prepararci nel migliore dei modi".