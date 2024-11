"È una squadra che fino a un mese fa era prima con il Bayern e fino a sabato era la miglior difesa". Simone Inzaghi parla così del Lipsia a pochi minuti dalla sfida di Champions League di questa sera: "È forte e di valore, servirà una grande gara - dice a Sky Sport -. Hanno fatto grandi partite ovunque, dobbiamo interpretarla nel migliore dei modi perché incontriamo un avversario di assoluto valore".

Otto cambi rispetto a Verona. Che risposte ti aspetti?

"Ho la fortuna di avere una rosa importante e devo cercare di attingere da tutti, che mi danno grandi segnali in allenamento. Devo scegliere di volta in volta in base alla partita".

Fare bene stasera quanto vi consentirebbe di gestirvi?

"Sappiamo che per noi è importante, ma sappiamo che poi mancheranno anche tre gare oltre queste. Lipsia e Leverkusen sono avversari di assoluto valore".

Ti piacerebbe se ci fosse un 'effetto Correa' su Taremi?

"Assolutamente. Sta dando grandi risposte, è in una squadra dove ha compagni forti ma quando l'ho chiamato in causa in Champions, dove è quello con il minutuaggio più alto, ci ha dato grandi risposte e ci ha aiutato a fare questi 10 punti. Deve continuare così".

