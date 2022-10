"Ha avuto un risentimento sull'infortunio già avuto, probabilmente lo rallenta. Domani avrebbe giocato un tempo abbondante ma c'è stato questo rallentamento. Settimana prossima farà ulteriori esami. Nessun allarme ma è normale che dispiaccia perché è mancato per tutto il girone, contavamo di usarlo in queste ultime partite, vedremo se potremo utilizzarlo ancora prima della sosta". Così Simone Inzaghi, intervenuto a Sky Sport, parla dell'infortunio di Romelu Lukaku, tornato indisponibile dopo essere rientrato lo scorso mercoledì dal lungo infortunio che lo aveva tenuto ai box dallo scorso agosto. Di seguito il resto della presentazione del tecnico nerazzurro in vista del Bayern Monaco.