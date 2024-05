"Chiudiamo stasera una stagione fantastica da condividere con tutta la famiglia Inter perché il merito va diviso con tutti. Penso alla società, ai calciatori, allo staff, a questi magnifici tifosi. Ci hanno tributato feste fantastiche". Parte così l'intervista a Inter TV di Simone Inzaghi dopo il 2-2 ottenuto questa sera in casa dell'Hellas Verona, gara che chiude questa stagione.

C’è qualcuno con cui vuole condividere il premio di miglior allenatore?

"Sicuramente il mio staff. Siamo tante persone che sono tre anni che cerchiamo che le cose vadano nel migliore dei modi. C’è grandissimo aiuto, è giusto condividerlo con loro. Senza dimenticare i calciatori, la società e i tifosi".

C'è un voto che dà a questa squadra e a questi ragazzi?

"Sono stati strepitosi. Abbiamo fatto un cammino entusiasmante, abbiamo vinto con più di 5 giornate d’anticipo. Oggi si conclude un lavoro iniziato il 13 luglio ed è stato un percorso grandioso".

C’è un giocatore che lo ha sorpreso particolarmente? E c'è una partita che porta più a cuore?

"Sarebbe ingeneroso. L’ho detto più di una volta: questi 23 giocatori li vorrei tutti quanti con me. Perché chi per più minuti, chi meno, mi ha dato un grandissimo contributo, che sia un allenamento o una partita ufficiale. Non mi va di fare un nome ma parlo del gruppo. Poi le partite ci hanno dato grandissime emozioni, abbiamo avuto 29 vittorie, volevamo ottenere stasera la 30esima vittoria, non ci siamo riusciti, ma ci abbiamo provato fino alla fine".

Una dedica anche alla sua famiglia, che è sempre stata al suo fianco?

"È superfluo. Loro sono la mia forza giornalmente. Dovrei cercare di lasciare il lavoro al di fuori, ma a volte lo porto anche a casa e ho sempre avuto un grandissimo supporto dalla mia famiglia: dai miei figli, da mia moglie e anche dai miei genitori".

