Sono oltre 50mila i tifosi attesi a San Siro per Inter-Verona, gara in programma sabato prossimo alle ore 18. Come comunica la società, la quota è stata raggiunta ieri dopo la vendita di ben 6mila tagliandi, probabilmente sull'onda dell'entusiasmo del successo d'oro conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi contro la Juve domenica sera. "È aperta la vendita libera aperta a tutti con prezzi a partire da 10 € e tariffe agevolate per soci Inter Club e abbonati 19/20. I soci potranno acquistare a tariffa speciale nei settori dedicati in esclusiva. I titoli saranno cedibili a partire da venerdì 8 aprile (i soci Inter Club potranno cedere il biglietto esclusivamente ad altri soci Inter Club)", si legge sul sito del club nerazzurro.