Dopo la sosta e con l'inizio di un periodo decisivo per le sorti di questa stagione, i tifosi nerazzurri sono tornati in massa al Meazza per sostenere l'Inter contro l'Udinese. Come da dati comunicati dal club, sono 71.924 gli spettatori presenti oggi allo stadio in un bel pomeriggio di sole primaverile.

Nel settore ospiti si registrano invece 925 presenze.