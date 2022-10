Vittoria limpida e meritata per l'Inter contro la Salernitana nel lunch match della decima giornata di Serie A. Un gol per tempo e 3 punti comodi, in attesa che il programma si completi. Dopo il 3-3 da applausi di Barcellona, i nerazzurri tornano in campo con la stessa personalità e trascinati da un Nicolò Barella in gran forma partono subito all'attacco, trovando la rete già al 14' con un destro da fuori di Lautaro Martinez. Campani poco pericolosi e i padroni di casa sfiorano il raddoppio due volte con Milan Skriniar e ancora con Lautaro (puntuale Luigi Sepe), senza tuttavia andare al riposo con un vantaggio più cospicuo.