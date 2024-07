Alcune FIFA Legends hanno offerto il loro pensiero rispetto alla disputa del primo Mundial de Clubes della storia, torneo a 32 squadre che dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Ad esempio, Esteban Cambiasso, che un titolo mondiale per club l'ha vinto con l'Inter nel 2010, si è detto favorevole all'idea: "Dà la possibilità a più squadre di partecipare, questo genera più aspettative in tutto il mondo", le parole del Cuchu. Gli ha fatto eco Wesley Sneijder, ex compagno di squadra dell'argentino proprio in nerazzurro: "Il torneo dà l'opportunità a tutti i club di competere contro i grandi d'Europa. Sarà una competizione fantastica, dovremmo esserne entusiasti".