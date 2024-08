Inter-Lecce sarà la prima partita casalinga della stagione 2024/25 dei nerazzurri. Per la sfida di domani sera - informa il club - San Siro corre verso il tutto esaurito, con gli ultimi biglietti sono in vendita online e nei punti vendita. Le biglietterie dello stadio saranno invece aperte a partire dalle 17:45 del giorno partita.

La società precisa poi che sarà importante per tutti i tifosi recarsi al Meazza a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45. CLICCA QUI per tutte le altre info.

