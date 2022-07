Per il quinto anno consecutivo l'Inter giocherà in amichevole contro il Lugano. Il classico appuntamento della pre-season, come annunciato dallo stesso club svizzero, è fissato per martedì 12 luglio alle ore 18.30 allo stadio Cornaredo. L'amichevole verrà trasmessa in chiaro su Sportitalia: l'emittente ha confermato anche l'esclusiva del test in programma sabato 16 luglio alle 20.30, quando la squadra di Inzaghi affronterà i francesi del Monaco.