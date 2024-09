Davide Frattesi è ancora decisivo a Udine. Il tap-in scudetto della passata stagione ha trovato seguito ieri, nell'ultimo turno di campionato il centrocampista romano ha punito i friulani dopo appena 43 secondi: è il gol più veloce dall'inizio di una gara di Serie A a partire dal 27 maggio 2023, quando Romelu Lukaku segnò in Inter-Atalanta dopo 40 secondi. Finora, inoltre, Frattesi è stato coinvolto in ben sei reti nelle sue ultime sei gare da titolare con l'Inter in Serie A, con tre gol e tre assist.

