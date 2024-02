Sempre più capolista l’Inter di Simone Inzaghi che con la vittoria ottenuta sabato scorso con la Juventus ha ottenuto il 18esimo successo stagionale in campionato, l’ottavo negli ultimi dieci turni giocati. Numeri che fanno della Beneamata una delle squadre più prolifiche dei 5 top campionati europei. Al primo posto, al fianco dei nerazzurri, troviamo il PSG e il Real Madrid: tutte e tre, nelle ultime 10 giornate di campionato hanno collezionato otto vittorie, due pari e zero sconfitte per un totale di 26 punti. A completare la top 10 delle migliori squadre ci sono Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, entrambe capaci di conquistare 24 punti rispettivamente con 7 vittorie e 3 pareggi la prima e 7 vittorie, 2 pareggi e 1 ko la seconda. Seguo il Liverpool con 23 punti, sulla stessa lunghezza d’onda di Milan e Juventus, tutte e tre con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Chiudono Girona e Bilbao, con 22 e 21 punti, frutto di 6 vittorie per entrambi i club spagnoli.

