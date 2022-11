Va bene tutto, va bene non aver concretizzato le occasioni contro la Juve e uscire sconfitti. Ma accettare di subire un gol per un rimpallo su Charalampos Lykogiannis che manda in porta un tiro velleitario di Riccardo Orsolini è anche troppo. Questo ha pensato l'Inter che dopo un inizio un po' intorpidito decide di averne abbastanza e da lì in poi schiaccia all'angolo il Bologna. Lo fa con la volée d'autore di Edin Dzeko, con la punizione micidiale di Federico Dimarco e con il blitz in area di Lautaro Martinez che fissano il punteggio sul 3-1. Qualche momento di tensione in campo, ma nel complesso un match sin qui ben indirizzato dopo che i primi minuti facevano presagire tinte fosche.