Nicolò Barella è sin qui l'uomo di questo doppio confronto tra Inter e Benfica. E' stato lui ad aprire le danze a Lisbona, ed è ancora lui a castigare i portoghesi con un meraviglioso tiro a giro su assist di Lautaro Martinez che permette all'Inter di allungare la forbice sull'avversaria. Culmine di un primo tempo importante per i nerazzurri, anche se forse con qualche rimorso per alcune ripartenze che potevano essere sfruttate meglio. Nerazzurri che appaiono comunque in controllo, anche se a fine primo tempo la frustata di testa di Aursnes riequilibra la situazione e rimette l'esito del doppio confronto sui binari dove era rimasto. Gol preso un po' inopportuno, che rinvigorisce la squadra di Roger Schmidt: ci vorrà attenzione nella ripresa per evitare brutte sorprese in questi ultimi 45 minuti.

