Brutto intoppo per Simone Inzaghi alle porte della nuova stagione. Nelle scorse ore, infatti, Mehdi Taremi ha accusato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra che lo obbligherà a restare fermo per 3 settimane circa. Questo il periodo che servirà all'attaccante dell'Inter per recuperare dall'infortunio, secondo le informazioni raccolte da Hatam Shiralizadeh, giornalista iraniano molto vicino all'ex giocatore del Porto.

Mehdi Taremi has been injured!



Inter's statement: "MRI tests revealed a muscle strain in the biceps femoris of the left thigh. His situation will be reassessed next week."



He will be sidelined for around 3 weeks! pic.twitter.com/zUvsip6jQL