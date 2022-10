Aumentano i corteggiatori di Miguel Crespo, centrocampista classe 1996 in forza al Fenerbahce. Dopo l'Atletico Madrid, secondo alcune fonti turche, è venuto alla luce anche l'interessamento dell'Inter che, tramite alcuni scout, starebbe seguendo tutte le sue partite da un mese e mezzo a questa parte. Un osservatore, inoltre, è atteso a Istanbul per la sfida di campionato tra Fener e Başakşehir in programma sabato: il suo report sarà decisivo per capire se il club nerazzurro deciderà di avviare una trattativa. Da quel che trapela, comunque, i canarini non vogliono privarsi del nativo di Lione a gennaio ma sarebbero disposti a discuterne la prossima estate partendo da una valutazione di 15 milioni di euro.