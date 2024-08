Dopo aver firmato il rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2029 in sede, questa mattina, Valentin Carboni è volato in Francia per completare l'iter del suo trasferimento con l'Olympique Marsiglia, club al quale approda in prestito oneroso (1 mln di euro) con un'opzione di acquisto in favore dell'OM fissata a 36 milioni di euro e possibilità di riacquisto peri nerazzurri a quota 40 milioni di euro.

Il fantasista argentino, stando a quanto svelato da Footmercato.net, ha cominciato le visite mediche di rito che si svolgeranno in due tappe; la seconda parte, precisano i colleghi transalpini, è prevista per domani. Se tutto andrà liscio, il classe 2005 metterà nero su bianco e poi potrà unirsi al gruppo di Roberto De Zerbi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!