Secondo passo falso in campionato del Napoli di Antonio Conte che dopo il primissimo ko con l'Hellas Verona, scivola tra le mura amiche del Maradona questa volta contro l’Atalanta. A sottoscrivere il successo è Lookman, due volte in rete ed entrambe le volte assistito dall’ex rossonero De Ketelaere. Nel finale arriva anche il gol di Mateo Retegui, entrato dalla panchina, che cala il tris che chiude la partita. Vittoria importante per la squadra di Gasperini che rilancia la Dea in campionato: gli orobici tornano a Bergamo con 22 punti totali e un secondo posto in classifica, a -3 proprio dai partenopei e a +1 dall’Inter, prossima avversaria dei campani, impegnata stasera col Venezia.

