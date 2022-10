"In merito all'articolo pubblicato in data 3 ottobre 2022 sulla Gazzetta dello Sport a firma di Davide Stoppini, ci tengo a precisare il genere di rapporto che intercorre tra me e Simone Inzaghi. Trattasi di un rapporto che si è sviluppato nel corso degli anni, dai tempi in cui era l'allenatore della Lazio, ma che, in ogni caso, non era mai stato ufficializzato come si evince dall'articolo. Era un rapporto personale tra me e lui. In ogni caso è falso quanto affermato sull'articolo in riferimento alla conferenza stampa di venerdì. Nello specifico raccontano "i ben informati sarebbe frutto di una scelta comunicativa studiata a tavolino tra i due". Ripeto, è falso e infondato in quanto io da mesi non sento il Mister Inzaghi, come d'altronde altri personaggi, in quanto molto impegnato nel lancio di un mio progetto internazionale relativo alla crescita personale e al Mental Coaching, che mi assorbe 14-16 ore al giorno.

Tutto questo per ribadire la mia estraneità alle scelte comunicative di Mister Inzaghi e che quanto affermato nell'articolo sarà preso in visione dai miei legali per tutelare la mia immagine presso le sedi competenti.

Mi dispiace in ogni caso vedere come il Mister venga preso di mira, ma sono sicuro, conoscendolo, che a queste critiche risponderà sul campo. L'importante è lasciarlo lavorare con tranquillità".