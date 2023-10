La grande novità di formazione dell'Argentina per la sfida contro il Perù potrebbe essere Lionel Messi. L'impiego del capitano del primo minuto resta l'unica incognita nella testa di Scaloni, ma se l'ex Barça e PSG dovesse tornare in campo dall'inizio lo farebbe al posto di Lautaro Martinez per completare così il tridente offensivo insieme a Nico González e Julián Álvarez.

Lo rende noto TyC Sports precisando che, "se dopo il colloquio che avranno Scaloni e Messi si deciderà che il diez non farà parte della formazione titolare, la possibilità principale è che lo staff tecnico punti ancora una volta sul doppio nove".

