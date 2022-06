Il Paris Saint-Germain è arrivato a quota 65 milioni di euro (bonus compresi) per Milan Skriniar. Siamo lontani, spiega Tuttosport, dagli 80 richiesti ma un ulteriore rilancio è difficile, "come è difficile pensare che Marotta e Ausilio possano correre il rischio di perdere questo treno per centrare gli obiettivi posti da Suning".

Chiusa questa parentesi ci si getterà su due obiettivi, uno è Bremer, il secondo è Milenkovic (ma occhio anche a Kehrer).