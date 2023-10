"Io sarei rimasto molto volentieri perché all’Inter stavo veramente benissimo. Ripensando alla scelta che i dirigenti hanno fatto su di me, ero sicuro che l’avessero fatta per dare più fiducia a Lukaku, per non avere più in rosa un giocatore, diciamo importante, che poteva dare un po’ di fastidio a Romelu. Nel senso che magari non sarebbe stato sempre titolare. Per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non sia rimasto all’Inter". Le recenti parole rilasciate da Edin Dzeko a Prime vengono riprese oggi da Tuttosport per analizzare le conseguenze del bruciante voltafaccia di Romelu Lukaku ai nerazzurri.

I primi ad essere rimasti sorpresi dall'inspiegabile atteggiamento del belga furono Marotta, Ausilio e Inzaghi che "avevano deciso di sacrificare il rinnovo di Dzeko (con cui ci si sarebbe accordati, vista la volontà dell’interessato) proprio per evitare di ripetere il duopolio che tanto aveva infastidito il belga nella seconda parte della stagione (una delle scuse poi addotte per il no all’Inter) - scrive TS -. Un disegno che aveva una sua logica e che è stato scompaginato dall’incredibile dietrofront di Lukaku".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!