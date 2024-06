E' Josep Martinez il portiere in pole position nelle intenzioni dell'Inter per affiancare Yann Sommer. Lo spagnolo piace da tanto, scrive Tuttosport, il suo agente ne ha parlato coi nerazzurri nei mesi scorsi e la valutazione non è eccessiva visto che il contratto è in scadenza nel 2025. Nella trattativa col Genoa potrebbero entrare Zanotti e i fratelli Esposito, possibili carte vincenti per spingere a una soluzione positiva.

I rossoblu hanno già pensato al possibile successore, Leo Roman dell'Oviedo, e il contratto in scadenza tra un anno potrebbe far scendere la valutazione dalla richiesta iniziale di 15 milioni. Ne sono invece stati chiesti 20 per Bento da parte dell'Athletico Paranaense, che sembra intenzionata a scatenare l'asta coi club inglesi.

In Italia piace anche Okoye, costo del cartellino 12 milioni di euro. Ma ha meno esperienza degli altri due e restano dubbi sul fatto che possa essere un immediato titolare.