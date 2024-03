Nessuna risposta né accenno al discorso Oaktree, e alle varie ed eventuali che riguardano l'argomento da parte dei rappresentanti dell'Inter intervenuti in videocall con gli investitori del bond, "spiegando che il tema riguarda la proprietà a monte del club" fa sapere Tuttosport. Ma il rumors secondo il quale la deadline per la restituzione del prestito sia stata spostata più in avanti sembra sempre più fondato al passare dei giorni e il quotidiano torinese parla di conferma indiretta fornita dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala dopo la telefonata avuta con il numero uno dell'Inter, Steven Zhang sulla possibile ristrutturazione di San Siro.

"Dalla conversazione ho ricavato che Zhang ha intenzione di continuare a essere presidente dell'Inter e conservare il controllo della società. Credo che sia una buona cosa per tutti", ha detto Sala e riportato da TS che nella parafrasi del discorso del primo cittadino milanese sottolinea come il numero uno di Palazzo Marino abbia descritto "uno scenario nel quale il manager di Nanchino pare sicuro di proseguire al timone dell’Inter a meno di tre mesi dalla data segnata sul calendario da maggio 2021".

Sulla questione stadio Sala aveva aggiunto:

"In Zhang vedo interesse a verificare se si possono fare i lavori a San Siro senza bloccare lo stadio".

