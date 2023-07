Derby Inter-Milan sul mercato non solo per Frattesi. Considerando le difficoltà per arrivare al centrocampista del Sassuolo, viste le richieste esose dei neroverdi, sia nerazzurri che rossoneri studiano alternative. Una di queste porta a Lazar Samardzic dell'Udinese. "Il club nerazzurro ha infatti fatto un sondaggio con l'Udinese per Samardzic, già sul taccuino di Milan e Napoli (in caso di partenza di Zielinski) - conferma Tuttosport -. Chiaramente il primo nome della lista nerazzurra rimane Frattesi, ma è difficile dire oggi quale sarà la destinazione finale del centrocampista azzurro. L'Udinese per Samardzic parte da una valutazione inferiore rispetto a quella del Sassuolo per Frattesi, intorno ai 20 milioni, cifra che l'Inter potrebbe coprire facilmente con la cessione di Brozovic, ma pure il Milan con una parte dell'incasso Tonali".

