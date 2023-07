Romelu Lukaku si allena da solo in attesa di novità sulla sua prossima squadra. Perché se c'è una certezza è che non resterà al Chelsea, in un modo o nell'altro. "Romelu non fa parte del progetto tecnico, tanto è vero che non è stato convocato per la tournée in Giappone - conferma Tuttosport -. E adesso hanno anche meno ansia, i Blues, visto che dall’inizio del mercato sono già riusciti a incassare 270 milioni di euro dalle uscite. Il rovescio della medaglia, però, è che non c’è più nemmeno l’esigenza di calare troppo dai 40 milioni delle richiesta per il cartellino, per quanto con l’Inter si era già scesi intorno ai 35.

Poi, certo, tutto sarebbe più semplice se il belga si decidesse ad accettare l’offerta dell’Al Hilal che è pronto a versare 50 milioni nelle casse del club londinese e un centinaio di milioni, spalmati in tre anni, al belga. Ma lui no, non vuol saperne di migrare nella Saudi League araba: lo intriga la voglia di mettersi ancora in gioco nel calcio europeo. Aspetta che vi sia una accelerazione, magari dopo che il dt bianconero Cristiano Giuntoli sarà rientrato (domenica, in anticipo di qualche giorno rispetto alla comitiva juventina) dagli Usa. Sa bene che da qui al 31 agosto c’è ancora un mare di tempo e che le vie del mercato sono infinite, sa che c’è il tempo perfino per ricucire con l’Inter (le chiusure definitive nel calcio sono una favola), soprattutto nel caso in cui i nerazzurri non riescano a trovare alternative adeguate in attacco e la Juventus decida di mollare la presa per valorizzare il materiale tecnico (e umano) già a disposizione di Allegri".