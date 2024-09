L'amichevole Stati Uniti-Canada è l'occasione per Tuttosport di parlare di uno dei protagonisti che scenderà in campo stasera al Children's Mercy Park di Kansas City: Jonathan David. Uno dei possibili futuri parametro zero del mercato sul quale hanno già messo gli occhi diverse big d'Europa: in fila ci sono Inter e Barcellona, ma anche la Juventus, che si è mossa da tempo grazie a Cristiano Giuntoli, estimatore dell'attaccante canadese già ai tempi del Napoli. Il dirigente bianconero, secondo il quotidiano torinese, sta marcando stretto il giocatore, il cui rinnovo con il Lille si fa sempre più difficile.

