L'Inter lavora all'acquisto di Nicola Zalewski. Come riporta Tuttosport, il ds Ausilio lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto a 6-7 milioni di euro, ma prima è necessario un prolungamento con la Roma fino al 30 giugno 2026. Altrimenti il giocatore arriverà a giugno. Resta aperta la pista che porta al piano B che porta a Cristiano Biraghi, su cui sta lavorando anche il Verona offrendo in cambio Faraoni.

Non ci saranno altre cessioni, a meno di sorprese nelle ultime ore per Correa o Arnautovic. Porte chiuse per Frattesi, come confermato ieri dall'agente Beppe Riso, in sede anche per parlare del futuro di Valentin Carboni, attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia e fermo per infortunio.