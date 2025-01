Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi non saranno disponibili domani sera in Champions League contro il Monaco e ci sono speranze molto basse che possano esserci contro il Milan.

Il centrocampista turco e il difensore hanno svolto ieri personalizzato e oggi non saranno in gruppo, come riporta Tuttosport. La speranza è che possano unirsi ai compagni qualche giorno prima del derby e quindi strappare la convocazione, ma lo staff medico non vuole correre alcun rischio. In vista della stracittadina cercherà invece di esserci Correa.

Infine Barella, che dopo la gara col Lecce sentiva ancora dolore al ginocchio. Se la situazione persisterà, contro il Monaco sarà Frattesi a giocare dal 1', mentre in regia si rivedrà Asllani e a sinistra Dimarco.