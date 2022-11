L’agenda mondiale di Piero Ausilio è zeppa di impegni e prevede una lunga missione in Qatar, dove domani si alzerà il sipario sul Mondiale. L’obiettivo - stando a quanto scrive Tuttosport - è trovare un esterno in grado di saltare l’uomo e di arrivare spesso all'assist: un profilo 'alla Lazzari', per intenderci, pupillo di Inzaghi dai tempi della Lazio. La ricerca del ds interista si focalizzerà sulla fascia sinistra, ma i ragionamenti sono fatti soprattutto in ottica estiva "e per questo motivo la ricerca potrebbe riguardare pure la fascia destra dove Bellanova deve essere riscattato e soprattutto Dumfries potrebbe avere mercato".

La priorità resta comunque farsi trovare pronti nel caso in cui dovessero arrivare offerte importanti per Gosens. "Compito di Ausilio è avere sempre nel taschino un piano B e, anche per questo motivo, il direttore sportivo mercoledì è atteso in tribuna all’Al Bayt Stadium per l’esordio della Croazia di Borna Sosa contro il Marocco - si legge su TS -. Il laterale mancino dello Stoccarda negli ultimi giorni di mercato era stato “prenotato” come possibile sostituto di Gosens. Poi non se n’è fatto niente, ma il ragazzo - che è legato al club di Bundesliga fino al 2025 - resta al centro dei pensieri dell’Inter. Già lunedì il direttore sportivo dell’Inter potrà vedere all’opera, nel match degli Stati Uniti contro il Galles, un altro prospetto interessantissimo che risponde all’identikit di Antonee Robinson, già in passato nel mirino del Milan: il ragazzo, sempre titolare in stagione nel Fulham, ha un contratto in scadenza nel 2024, il che - in assenza di rinnovo - ne fa un’occasione di mercato anche alla luce dei suoi 25 anni". L’usato sicuro può essere invece Darko Lazovic, in scadenza nel 2024 col Verona e possibile alternativa low cost a Gosens come vice-Dimarco.