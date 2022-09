"Simone Inzaghi si affiderà a un undici inedito contro il Bayern Monaco, lanciando dal primo minuto Gosens sulla sinistra, Mkhitaryan in mezzo al campo e soprattutto Onana tra i pali". Lo scrive con certezza anche Tuttosport , che quindi spoilera alcune novità di formazione anche sorprendenti per la partita di stasera contro il Bayern Monaco.

Al contrario, stando alle informazioni del quotidiano torinese, non dovrebbe essere toccato il terzetto difensivo, con De Vrij e Bastoni saldamente al loro posto, con buona pace di D'Ambrosio che comunque spera ancora in una maglia. A destra, Darmian sfida Dumfries che però resta in vantaggio. Davanti spazio a Dzeko con Lautaro.