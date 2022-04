Il calendario si è intasato ancora di più e per questo servono dei titolari aggiunti. Simone Inzaghi, grazie alle più recenti prestazioni, sa di averne trovati un paio: Joaquin Correa e Robin Gosens.

Come scrive Tuttosport, "l'argentino è la grande sorpresa della coda di stagione: alzi la mano chi avrebbe mai pensato che Correa sarebbe stato schierato titolare nelle ultime tre gare giocate - si legge - Lui è stata la certezza, mentre al suo fianco hanno ruotato Dzeko e Lautaro. Una scelta che ha sorpreso, ma che certifica quanto Inzaghi e il suo staff considerino importante Correa nell’economia del gioco. D’accordo, non è un bomber, ma la mole di lavoro che riesce a svolgere sulla trequarti è importantissima per mettere pressione agli avversari nel recupero palla e per aprire gli spazi ai compagni, come prova l’assist al bacio nel derby per il raddoppio del Toro".