Mentre l'Inter s'appresta ad affrontare il Bologna di Thiago Motta, torna alle cronache un nome circolato già qualche settimana fa in ottica Inter. Trattasi di Leny Yoro, difensore centrale franco-ivoriano del Lille "che in stagione sta raccogliendo continuità e una crescita esponenziale" ricorda Tuttosport e che non a caso è al momento uno dei nomi più citati in Francia.

Su lui di lui però non ci sarebbe soltanto la lente d'ingrandimento dell'Inter: per lui "si sarebbero mossi già alcuni dei top club tra cui Psg, Real Madrid" si legge su TS che poi sottolinea: "Anche l'Inter l'ha seguito più volte in questi mesi". Dalla Spagna, però, sono sicuri che i blancos hanno una corsia preferenziale per il classe 2005 e che da parte del giocatore c'è la volontà del giocatore a vestire la maglia madrilena. Il Real, che pur deve superare le richieste del Lille, è il club attualmente in vantaggio. I francesi dal canto loro hanno chiesto 100 milioni di euro. "Una cifra ritenuta eccessiva da Florentino Perez".

Potrebbe dunque trattarsi di un'operazione a lungo termine "con una strategia precisa da portare avanti purché il prezzo sia in linea con la realtà sportiva ed economica, ovvero 30 milioni di euro. In caso contrario, anche se questa sarebbe l'ultima spiaggia, è quella di aspettare il 30 giugno 2025 per prenderlo a parametro zero".

