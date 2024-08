Tuttosport torna oggi sul possibile scambio Chiesa-Frattesi tra Inter e Juventus. Le prime voci su questa possibilità, con un conguaglio a favore dei nerazzurri, sono cominciate a giugno e ieri hanno ripreso corpo, ma è noto che l'Inter ha messo nel mirino l'attaccante per un possibile colpo a parametro zero al termine della stagione.

Dalla sua parte Simone Inzaghi vorrebbe un attaccante in più con il dribbling tra le sue caratteristiche e Chiesa è un profilo funzionale in tal senso. Inter e Juventus, si legge, non muoiono dall'idea di risolversi un problema a vicenda, ma dalla parte bianconera manca un elemento capace di dare un cambio di passo come Frattesi.

Quanto al conguaglio, la Juventus metterebbe poco meno di una decina di milioni sul piatto come conguaglio. A favorire il possibile scambio il fatto che da un lato Chiesa è fuori dal progetto, mentre Frattesi non è al centro di quello di Inzaghi, essendo oggi di fatto il primo delle riserve.