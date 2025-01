Oltre a Tomas Palacios, ceduto in prestito secco al Monza, l'Inter cede anche Tajon Buchanan, ma contrariamente a quanto avverrà con l'argentino al posto del canadese arriverà qualcuno. Secondo Tuttosport alla candidatura di Zalewski, che per spostarsi dalla Roma in prestito dovrebbe però prima rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno, si è aggiunta ieri quella di Cristiano Biraghi.

In uscita dalla Fiorentina, l'esterno è un prodotto del settore giovanile interista e questo consentirebbe di inserirlo nelle liste Uefa lasciando comunque libero un altro slot per reinserire nella stessa Correa, rimasto fuori per la prima parte della stagione.