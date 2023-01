Il tema centrale in casa Inter resta il rinnovo di Milan Skriniar. L'Inter ha offerto 6,5 milioni di euro a stagione e aspetta una risposta dallo slovacco: la proposta, conferma Sport Mediaset, non è più negoziabile. Per quanto riguarda Marcus Thuram, invece, sembrano essersi defilati Bayern Monaco e Manchester United, mentre il Chelsea sta facendo irruzione e potrebbe provarci già in questa sessione di mercato. Il club nerazzurro resta alla finestra.

