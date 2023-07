Ionut Radu è pronto a salutare di nuovo l'Inter. Il portiere, reduce dell'annata in prestito tra Cremonese e Auxerre, non è stato convocato da Inzaghi per la tournée in Giappone, segno che il romeno è destinato all'addio: secondo le informazioni raccolte da Sport Mediaset è tutto apparecchiato per il trasferimento in prestito al Bournemouth, club inglese militante in Premier League.

