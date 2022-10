Con Romelu Lukaku costretto ad un nuovo stop per il riacutizzarsi di un fastidio alla cicatrice del flessore e con un Lautaro Martinez con la spada di Damocle della diffida che pende sulla sua testa, domani Simone Inzaghi potrebbe optare per una mossa a suo modo rumorosa. Secondo Sport Mediaset, considerato anche che Edin Dzeko, che quest'oggi almeno inizialmente ha lavorato a parte, non è al 100% della forma, contro il Bayern Monaco il tecnico nerazzurro potrebbe lanciare il tandem argentino composto da Joaquin Correa e dal giovane Valentin Carboni, che all'Allianz Arena potrebbe vivere il suo battesimo dal primo minuto con l'Inter dei grandi.