Sembra mancare ormai poco per la possibile partenza di André Onana, sempre più vicino al Manchester United. In mattinata infatti gli agenti del giocatore hanno incontrato i dirigenti dei Red Devils per definire i dettagli del contratto che l'ex Ajax andrà a sottoscrivere a Manchester. Contratto che il club di Old Trafford ha addirittura reso ulteriormente più ghiotto: secondo i colleghi di Sportmediaset proposto al classe 1996 un ingaggio di quasi 7 milioni (con i bonus compresi) per cinque anni. Al The Corner attendono dunque per questo pomeriggio l'offerta formale dello United che dovrebb avvicinarsi ai 60 milioni chiesti dall’Inter.

In attesa della stretta di mano definitiva resta immutato lo scenario del post-Onana: occhi su Sommer, che pur di sposare la causa nerazzurra potrebbe rinunciare a qualcosa rispetto ai 5 milioni che percepisce in Germania, e su Trubin per il quale lo Shakhtar vorrebbe chiedere non meno di 35 milioni, cifra considerata dai meneghini comprensibilmente troppo alta. Problematiche che però andranno affrontate più avanti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!