L'eliminazione del Milan dalla Champions League per mano del Feyenoord ha scaturito un primo effetto sul calendario della Serie A: i rossoneri recupereranno la partita con il Bologna al Dall'Ara, non disputata per il maltempo, giovedì 27 febbraio alle 20:45. Partendo da questa certezza, Sport Mediaset lancia una prima ipotesi su come potrà articolarsi la 27esima giornata del campionato, quella che prevede la partitissima del Maradona tra Napoli e Inter. I nerazzurri venerdì conosceranno il nome del loro avversario agli ottavi di Champions League: l'andata si giocherà nella prima settimana di marzo, pochi giorni dopo la sfida con la squadra di Antonio Conte che, a questo punto con ogni probabilità, sarà in programma sabato 1 marzo alle ore 18.

Una data quasi obbligata, un po' per questione di accordi televisivi ma anche perché i nerazzurri martedì 25 febbraio alle 20:45 saranno impegnati nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio. Biancocelesti che dal canto loro attendono di scoprire la data della trasferta a Milano contro il Milan, dopo la quale torneranno in campo per gli ottavi di Europa League: è per questo che è probabile che il match di San Siro contro i rossoneri venga messo in programma per domenica 2 marzo alle 20:45. Per aspettare le ufficialità, comunque, bisognerà aspettare ancora qualche giorno: il calendario verrà stilato dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League, in programma a Nyon venerdì. Dopo che sarà nota l'avversaria europea, verrà reso noto il calendario degli incontri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!