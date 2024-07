L'Inter è già proiettata con concentrazione alla prossima stagione. In attesa di accogliere gli altri nazionali in arrivo nei prossimi giorni, Henrikh Mkhitaryan ha già iniziato volontariamente il ritiro h24 ad Appiano Gentile insieme al tecnico Simone Inzaghi. Lo riporta SportMediaset, aggiungendo un dettaglio non di poco conto: anche i due nuovi arrivati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski hanno seguito l'armeno nell'iniziativa.

