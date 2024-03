L'Inter comanda in campo e programma il futuro. La nuova conferma arriva dalla redazione di SportMediaset, che in attesa di novità di formazione dall'allenamento di oggi aggiorna sulla questione rinnovi: Marotta e Ausilio contano di trovare presto un accordo per i prolungamenti di Lautaro e Barella e soprattutto vogliono blindare Inzaghi fino al 2027 per spegnere le sirene inglesi.

Sul fronte societario, invece, sembra sempre più vicina la conclusione della trattativa tra Steven Zhang e Oaktree per rinegoziare il prestito, allungando di due anni la scadenza di maggio 2024.

