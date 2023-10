L'Inter si muove per Taremi. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra valuta l'assalto già nella finestra invernale di mercato di gennaio. Ausilio osserva la situazione per regalare a Inzaghi la quinta punta. Il contratto di Taremi è in scadenza nel 2024, il Porto si potrebbe trovare ad un bivio: il club deve decidere se perderlo a zero nella prossima estate o monetizzare tra qualche settimana. Dai 25 milioni richiesti in estate si può scendere fino ai 10, molto dipenderà anche dal futuro in Champions del Porto.