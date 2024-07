L'Inter non ha mollato la presa su Albert Gudmundsson, ma la trattativa in questo momento è in stand by anche a causa di motivi extra calcistici. SportMediaset sintetizza così la trattativa tra il club nerazzurro e l'islandese, alla prese in patria con l'accusa di presunte molestie sessuali. I nerazzurri stanno riflettendo con attenzione e rimangono alla finestra, "ma non fanno un vero e proprio passo indietro anche perché il giocatore piace molto a Inzaghi" si legge sul sito dell'emittente.

L'altro ostacolo da superare si chiama Marko Arnautovic: la cessione dell'austriaco è fondamentale sia per fare cassa che per liberare lo spazio in rosa per Gud.

