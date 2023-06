Ancora vantaggio l'Inter su Davide Frattesi che, dopo il quasi fatto esodo di Marcelo Brozovic, potrebbe finalmente avere il gruzzoletto necessario ad avere l'ok da Nanchino per affondare il colpo Frattesi. Ma per il centrocampista del Sassuolo la Roma non molla la presa differentemente che per Milan e Juventus, piste raffreddatesi nel tempo. Anche i colleghi di Sportmediaset continuano a ribadire la volontà del giocatore, fermamente convinto di sposare il progetto interista, ma va "capita però la formula dell'affare col Sassuolo: Marotta vanta ottimi rapporti con Carnevali e punta al prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva non superiore ai 35 milioni, nell'affare sarebbe inserito Samuele Mulattieri".

La Roma però detiene il 30% sulla futura rivendita del calciatore "da quando lo cedette ai neroverdi nel 2017, cifra che in caso di rientro alla base si tramuterebbe di fatto in uno sconto sul prezzo del cartellino" si legge. E a proposito di... i giallorossi proprio oggi hanno ceduto Volpato e Missori, al Sassuolo per circa 10 milioni di euro. Nella valutazione di Frattesi di 30 milioni dunque "la Roma non dovrebbe tirarne fuori più di una dozzina. Qualcosa in più se Carnevali ne chiedesse 35".

