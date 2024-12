L'Inter perde pezzi fondamentali e oltre al forfait di Stefan De Vrij, ultimo del momento, che ha mandato in emergenza il reparto difensivo di Simone Inzaghi, l'allenatore piacentino perde anche Matteo Darmian. A riferirlo è Sportmediaset: l'esterno interista, così come il difensore olandese, ha saltato l'allenamento di oggi ed è in forte dubbio per la sfida di domani contro il Como.

