Axel Zagadou si allontana dall'Inter. Il nome del giovane difensore francese, svincolatosi a zero dal Borussia Dortmund, è stato sovente accostato al club nerazzurro, ma è notizia delle ultime ore il forte pressing della Roma per il classe 1999. A riferirlo è SkySport24.

In realtà, i rumors di mercato riguardanti l'Inter non hanno mai trovato una base solida su cui poggiarsi: di piede mancino, in quella zona di campo Inzaghi è coperto abbondandemente con Bastoni e Dimarco.