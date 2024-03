In attesa di capire quanta autonomia abbia Marcus Thuram, di nuovo in gruppo oggi a due giorni da Inter-Genoa, sembra che Simone Inzaghi sia orientato ad affiancare Alexis Sanchez, non Marko Arnautovic, a Lautaro Martinez in attacco. La decisione verrà presa nelle prossime ore, sicuramente dopo l'allenamento della vigilia, così come per le altre zone di campo: a oggi, le indicazioni che filtrano da Appiano Gentile dicono che Denzel Dumfries potrebbe far rifiatare Matteo Darmian, mentre Carlos Augusto dovrebbe prendere il posto dello squalificato Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra in difesa. Lo riporta Sky Sport.

