A qualche ora dal fischio d'inizio di Sparta Praga-Inter, Sky Sport conferma la bozza di formazione abbozzata già nella giornata di ieri: nessuna sorpresa in attacco, affidato senza ombra di dubbi alla ThuLa. Ma nessun dubbio neppure per i reparti alle spalle di Thuram e Lautaro. Senza Calhanoglu, la cabina di regia sarà ancora affidata ad Asllani con Barella e Mkhitaryan sulle mezzali e Dumfries e Dimarco sulle corsie. A difesa di Sommer andranno invece Pavard, tornato titolare con l'Empoli dopo il rientro in campo col Venezia a partita in corso dopo due mesi di stop, affiancato da De Vrij e Bastoni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!